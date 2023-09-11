Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak: TTK işçi alımı kura tarihleri belli oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan işçi alımı süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki, TTK işçi alımı kuraları ne zaman yapılacak?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak: TTK işçi alımı kura tarihleri belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,  Taşkömürü Kurumu (TTK) alımı takvimiyle ilgili bilgi verdi. 

Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." ifadelerini kullandı. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak: TTK işçi alımı kura tarihleri belli oldu - 1

KURA TARİHLERİ

Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.

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