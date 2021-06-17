Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri çalındı

İstanbul'dan bisikletle Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri, Ardahan'da çalındı. Jandarmanın 4 saatlik çalışmasıyla 3 şüpheli yakalanırken, bulunan bisikletler de turistlere teslim edildi.

DHA 17.06.2021 - 11:02

Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri çalındı

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İsviçreli Eveline Blatter (51) ile Claudio Clemens Giger, yaklaşık 3 ay önce geldikleri İstanbul'dan bisikletle Türkiye turuna çıktı.

Ardahan'a ulaşan iki turist, Çıldır Gölü'nü gezdikten sonra göl kıyısındaki Akçakale köyünde bir tesiste konakladı.

Turistlerin tesis önüne bıraktıkları bisikletleri çalındı. Blatter ve Giger’in şikayeti üzerine bölgeye Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 saatlik çalışmayla bisikletleri çalan 3 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Bisikletler de bulunarak turistlere teslim edildi. Bisikletlerine kavuşan İsviçreli turistler, ekiplere teşekkür ederek turlarına devam etti. 

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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