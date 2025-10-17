Türkiye uyuşturucu raporu: 2024'te ölümler yüzde 42 arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2025 yılı "Türkiye Uyuşturucu Raporu", tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.



ÖLÜMLERİN ÇOĞU 30 YAŞ ALTI

198 sayfalık rapora göre Türkiye'de 2024 yılında 427 doğrudan madde bağlantılı ölüm meydana geldi. 2023 yılına göre ölümlerde yüzde 42.3'lük artış oldu. En fazla ölüm 160 kişiyle 30 yaşın altındaki kişilerde. Bunların 6'sı ise 18 yaşından küçük.



3 BİN 656 KİŞİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU



Rapordaki verilere göre yurt genelinde 2024 yılında 309 bin 28 uyuşturucu olayına müdahale edildi. 374 bin 948 şüpheli yakalanırken, bu kişilerin yüzde 78.2'sine "kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak/kabul etmek/bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Denetimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanan 3 bin 656 sürücünün ehliyetine el konuldu.



ÇOKLU MADDE KULLANIMI

2024 yılındaki 427 ölümün 244'ü yani yüzde 57.1'i çoklu madde kullanımı nedeniyle meydana geldi. Tedavi merkezlerine yapılan toplam ayaktan tedavi başvuru sayısı 390 bin 778 olarak kayıtlara geçti..

Tedavi gören kişilerden yüzde 43,2'sinin düzenli bir işi yok, yüzde 3.2'si ise öğrenci.