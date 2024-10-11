Türkiye Uzay Ajansı'ndan kuzey ışıkları açıklaması

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'de dün gece görülen kuzey ışıklarına ilişkin, güneşteki patlamanın jeomanyetik fırtınaya yol açtığını, bu nedenle kuzey ışıklarının orta enlemlerde gözlenebilmesinin doğal bir durum olduğunu bildirdi.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan kuzey ışıkları açıklaması
Türkiye'de kuzey ışıkları heyecanı: Birçok şehirden gözlendi

Türkiye'de kuzey ışıkları heyecanı: Birçok şehirden gözlendi

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TUA'dan yapılan açıklamaya göre, dün gece 'nin farklı bölgelerinden gözlemlenen kuzey ışıkları (Aurora Borealis) büyük ilgiyle karşılandı.

Normal şartlarda kuzey enlemlerinde görülen bu doğa olayının, güneşte meydana gelen hızlı koronal kütle atımı (CME) sebebiyle dünyanın farklı enlemlerinde de gözlemlenmesinin doğal olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Ekim akşamında güneşte gerçekleşen koronal kütle atımının hızı saatte 2,5 milyon kilometreye ulaştı. Bu hızlı atımla birlikte oluşan plazma bulutu 10 Ekim 14.15'te gezegenimize ulaştı ve dünyanın manyetik alanında şiddetli jeomanyetik fırtınaya neden oldu.

Jeomanyetik fırtınanın etkisi G4 seviyesinde oldu. Bu tür G4 seviyesindeki jeomanyetik fırtınalar sebebiyle normalde kuzey enlemlerinde gözlemlenen kuzey ışıklarının orta enlemlerde de görülmesi doğal bir durum."

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