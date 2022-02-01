Türkiye Uzay Ajansı'ndan 'meteor' açıklaması

İstanbul’da ve Türkiye'nin çeşitli noktalarında dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil ışık hüzmesi görüntülendi.

Yeşil ışığın İstanbul dışında, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de de görüldüğüne ilişkin iddialar var.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) İstanbul'da görüntülenen meteorla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.



Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.



Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık(mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılanışık(kırmızı) neden olur."

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