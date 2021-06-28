Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikata başladı

Türkiye ve Azerbaycan orduları, "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başladı. 2 gün sürecek tatbikatta 600 asker yer alıyor.

Anadolu Ajansı 28.06.2021 - 15:17

Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikata başladı

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Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başlandı.

Temel amacı, iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini geliştirmek, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta, 600 asker, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 20 top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 araç yer alıyor.

İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.

TÜRK ASKERİ AZERBAYCAN'DA

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