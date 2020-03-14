Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak'' denildi.

Anadolu Ajansı 14.03.2020 - 18:13 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 18:27

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Türkiye ve Gürcistan, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı.

Sarp/Sarpi sınır kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale , Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.

Bu önlem, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00’ den itibaren geçerli olacak.Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak.  Söz konusu bu önlem geçici süre geçerli olacak.

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