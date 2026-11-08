Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama. ''Başika-Zilikan'ın devri için adım atılacak''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan Türkiye -Irak ortak basın açıklamasında, iki ülke arasında güvenlik iş birliği kapsamında alınan yeni kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin 23 Eylül 2026'da vardığı mutabakat hatırlatılarak, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesini tamamen tesis etmek ve PKK unsurlarının bölgedeki varlığına son vermek amacıyla attığı adımların sürdürülmesi konusunda ortak iradenin teyit edildiği belirtildi.

BAŞİKA-ZİLİKAN'IN DEVİR SÜRECİ BAŞLIYOR

Ortak açıklamada, Türkiye'nin Irak'taki Başika-Zilikan askeri yerleşkesinin devrine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere harekete geçeceği bildirildi.

Açıklamada, "Türk tarafı; liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ORTAK GÜVENLİK KOORDİNASYON KOMİTESİ FAALİYETE GEÇİRİLECEK

Türkiye ve Irak, Sincar'da PKK'nın varlığının tamamen sona erdirilmesine yönelik sürecin ilerleyişini ortaklaşa takip etmek amacıyla yeni bir adım atma kararı da aldı.

Bu kapsamda, daha önce üzerinde uzlaşılan Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı. Komite, Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesinin iki ülke tarafından müştereken teyit edilmesi ve denetlenmesi amacıyla görev yapacak.

23 EYLÜL'DE MUTABAKATA VARILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, 23 Eylül'de New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmede, Sincar'da Irak devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve bölgedeki yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmıştı.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Irak'ın güvenlik alanında kaydettiği ilerlemeye bağlı olarak Türk kuvvetlerinin Başika-Zilikan yerleşkesini belirlenen mekanizma ve takvim doğrultusunda kademeli olarak Irak Federal Hükümetine devredeceği duyurulmuştu.

Yeni açıklamayla birlikte Türkiye, söz konusu mutabakatın uygulanmasına yönelik adımları başlatacağını resmen bildirmiş oldu.