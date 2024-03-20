Türkiye ve Irak'tan teröre karşı işbirliğinde ilk adım

NTV'nin edindiği bilgilere göre Stratejik çerçeve anlaşması ile Ankara Güvenlik Zirvesi'nin en önemli sonuçlarından biri olan "PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt" listesine alınması hamlesinin, bir adım daha ileriye taşınmasını amaçlıyor.



Irak heyetiyle, PKK'nın Bağdat yönetimi tarafından "Terör Örgütü" olarak da tanınması konusunda müzakereler yapılacak.



Irak heyetinin Ankara temaslarında iki ülke arasında kurulması kararlaştırılan ve başkanlıklarını ilgili bakanların yapacağı komiteler konusunda da çalışılacak.



Terörle mücadelenin yanısıra, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarındaki komitelerin yapısı, çalışma takvimi ve prensipleri de Ankara'daki toplantıda ele alınacak.