Türkiye ve Suriye arasında askeri mutabakat

Türkiye ve Suriye savunma bakanları, askeri eğitim ve danışmanlık konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 'daki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından Bakan Güler ile Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra tarafından Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandı.

