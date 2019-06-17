Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara’da yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir" denildi.
Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek
Anadolu AjansıTürkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacağını bildirdi.
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara’da yapacak.