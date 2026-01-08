Türkiye vizeyi kaldırdı, aramalar 6 kat arttı. 1 milyon kişi bekleniyor

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldırdı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlandı.

2 Ocak'tan beri yürürlükte olan uygulamayla Çin'den İstanbul’a uçuş aramaları bir önceki haftaya kıyasla 6,3 kat yükseldi.

Antalya’ya uçuş aramaları 1,3 kat, İzmir’e yönelik aramalar ise iki katına çıktığı görüldü.

5 BİN DOLARLIK HARCAMA

Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekerken Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2 bin 500 ile 5 bin dolar arasında harcama yaptığı belirtiliyor.

Bugün 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor.