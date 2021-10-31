Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 06:40 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 06:55

Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğunun, derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Söz konusu bombalı saldırı sonucu 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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