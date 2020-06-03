Türkiye yollara düştü: 2 milyonluk corona virüs göçü

Corona virüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı kalkar kalkmaz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerden Anadolu'ya ve tatil bölgelerine büyük göç başladı. Okulların tatil olması, yasak kapsamındaki 18 yaşın altındakilere aileleriyle yolculuk yapma izninin çıkmasının da etkisiyle 2 milyon kişi şehir değiştirdi.



KARADENİZ'E DE AKIN VAR



Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, iç göçte vatandaşlar en çok Ege ve Akdeniz sahillerindeki illere geçiş yaparken, en fazla iç göçün yaşandığı bir diğer bölge Karadeniz oldu. Özellikle İstanbul'dan Doğu Karadeniz illerine yoğun bir geçiş yaşandı. Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl büyükşehirlerden kırsala (köylere) büyük geçiş oldu. Birçok kişi büyükşehirlerden köylere veya daha az nüfus yoğunluğu olan illere gitti.



1 MİLYON SEYAHAT İZNİ



Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlara 21 Mayıs'ta en az bir ay boyunca dönmemek üzere tek yönlü seyahat izni çıkmıştı. Bugüne kadar refakatçileriyle birlikte 910 bin 785 kişiye seyahat izni verildi. Büyükşehirlerden ayrılan 65 yaş üstü vatandaşların, başta köyleri olmak üzere, yazlıklarına veya nüfus yoğunluğu daha az olan bölge lere gittikleri öğrenildi.



58 BÖLGEDE KARANTİNA



Normalleşme adımları kapsamında yasaklar bir bir kalkarken, corona virüs önlemleri de alınmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayısı gibi veriler ve salgının yayılma hızına bağlı olarak risk durumu oluşan illerde il bazında veya bölgesel yasaklar geliyor. Bu kapsamda şu anda Türkiye genelindeki 24 ilde 2 belde, 21 köy, 33 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim ye. rinde karantina uygulanıyor. Yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak ve virüsün yayılmasıyla ilgili olumsuz bir seyir durumunda il Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nca da il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.