Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/2) saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/2) için geri sayım sürüyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 TR YÖS/1 yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde uygulanacak.

Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 sorunun sorulacağı sınav 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.