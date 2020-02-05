Türkiye'de 130 yılda 417 kişi çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Türkiye son 130 yılda çığ felaketinde 417 kişi can verdi...

Afet İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye'de 1890 yılından bu yana bin 227 çığ olayı meydana geldi. Yine aynı verilere göre yaşanan afetler sonucu bin 417 kişi hayatını kaybetti, 412 kişi yaralandı.



Öte yandan 1992 yılı çığ olaylarında en fazla kaybın yaşandığı yıl oldu.



91 ASKER ŞEHİT OLDU



En acı olay ise 1 Şubat 1992'de Şırnak'a bağlı Görmeç Köyü'nde meydana geldi. Bölüğün üzerine çığ düşmesi sonucu 91 asker şehit oldu. Yaşanan felakette 60 köylü de yaşamını yitirdi.

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