Türkiye'de 131 sulak alan koruma altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, 2 Şubat "Dünya Sulak Alanlar Günü"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.



Yağmur ormanlarından sonra biyolojik olarak en üretken ekosistemler niteliğindeki sulak alanların, gerek ekolojik dengenin sağlanmasında gerekse biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, buraların aynı zamanda yöre ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu bildirdi.



Yumaklı, sulak alanların içme suyu sağlama, taşkın kontrolü, yer altı sularının beslenmesi, sediman ve besin depolama, iklim değişikliğinin kontrolü, doğal arıtma, tarım, hayvancılık, balıkçılık, saz kesimi, turizm, kültürel kullanım ve rekreasyonel alan olarak fonksiyonlar üstlendiğini kaydetti.

KORUMA ALTINDA



Sulak alanların korunması ve geliştirilmesinin en önemli sorumluluklarından biri olduğuna işaret eden Yumaklı, Türkiye'nin Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne (Ramsar Sözleşmesi) 1994'te dahil olduğunu hatırlattı. Yumaklı, Türkiye'nin, 30 yıllık süreçte toplam büyüklüğü 184 bin 487 hektar olan 14 sulak alanı sözleşme listesine Ramsar alanı olarak aldığını aktardı.



Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, "Ramsar alanları ile ülkemizde 59'u 'ulusal önemi haiz sulak alan', 58'i 'mahalli önemi haiz sulak alan' olmak üzere 1 milyon 186 bin 466 hektar büyüklüğünde 131 yer, sulak alan ilan edilerek koruma altına alınmıştır." dedi.