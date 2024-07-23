Türkiye'de 4. sırada yer alıyor! 13 mavi bayraklı plajı var

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kayıtlarında Karadeniz’e kıyısı olan iller arasında 13 mavi bayraklı plaj sayısı ile Samsun birinci, iller sıralamasında Türkiye’de dördüncü sırada bulunuyor.



Mavi bayrak Kriterleri, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı-UNEP, Avrupa Çevre Ajansı gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde ve onların da önerileri doğrultusunda hazırlanıyor. Mavi bayraklı plajların yüzme suyu kontrolleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Sanayi ve kanalizasyon atıklarının deniz suyu kalitesine etki etmemesi en önemli kriterler arasında yer alıyor. Fiziksel ve kimyasal parametreler açısından sudan alınan numuneler yetkili laboratuvarlarda sürekli kontrol edilerek belirlenen asgari limitlerin aşılmamasına dikkat ediliyor.



Konu hakkında yapılan açıklamada, “Her plaj için mavi bayrak almak hiç de kolay değildir. Su kalitesinin yanında, çevre yönetimi, altyapı, can güvenliği hizmetleri, acil durum planlamaları, engelli uygulamaları gibi birçok kriter sağlanmak zorundadır. Bu durum da kurumsal bir yönetim gerektiriyor. Bu açıdan bakıldığında Samsun 13 mavi bayraklı plajı ile Karadeniz kıyısında adından söz ettiriyor. Denize kıyısı olmayan komşu iller başta olmak üzere yüzme keyfi yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistler yaz boyunca Samsun’un mavi bayraklı plajlarına akın etmektedir. Özellikle hafta sonlarında plajlarda artan yoğunluk sebebiyle vatandaşlarımızın gönül huzuru ile denize girmesi için Valiliğimiz başkanlığında kurulan ‘Yüzme Suyu Komisyonu’ bütün tedbirleri belirlemiştir. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşlar bu çerçevede alınacak önlemleri sıkı bir şekilde takip etmektedir” ifadeleri yer aldı.



Açıklamada ayrıca, olumsuz hava şartlarında vatandaşlara yapılan uyarıların dikkate alınmasının hayati önemde olduğu ifade edilerek, “Vatandaşlarımızın memnuniyeti için her türlü hazırlığımızı yaptık, denizseverleri Samsun’un mavi bayraklı plajlarında misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" denildi.