Türkiye’de 5 yılda 685 bin çift boşandı

TÜİK verilerine göre bir ömür boyu mutluluk için evlilik yapan çiftlerin son yıllarda ayrılıkları artarak devam ediyor. Kayıtlara göre; 2015 yılında 131 bin 830 çiftin boşandığı Türkiye’de bu rakam 2019 yılında 23 bin 217 artarak 155 bin 47 çifte ulaştığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre; Türkiye’de 2015 yılında 131 bin 830, 2016 yılında 126 bin 164, 2017 yılında 128 bin 416, 2018 yılında 143 bin 573 ve 2019 yılında 155 bin 47 olmak üzere son 5 yıl içerisinde 685 bin 30 çiftin evliliklerine mahkeme yolu ile son verdiği belirlendi.

Bunun yanında yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı artarken bu yaş 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25 olarak belirlendi.