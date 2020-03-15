Türkiye'de 6. Corona virüs vakası

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 00:10 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 04:37

20200303_2_41166679_52740431_Web.jpg

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip Corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...