"Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasına açıklama

İspanya ve Portekiz genelinde elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi ve hayatın akışını etkiledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatıp Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini anlatmıştı.



DMM'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada da "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak." iddiası gündem oldu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.



Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir."