Türkiye'de 8 aşı projesi yürütülüyor

Türkiye'deki çalışmaların henüz salgın ülkeye ulaşmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın koordinesinde aralık sonunda başladığını anlatan Mandal, dönemi fırsat olarak değerlendirdiklerini, ilgili paydaşlarla çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.



Martta 18 proje hazırlandığına değinen Mandal, "400'e yakın araştırmacımız, 49 kurumumuz, üniversitelerimiz, kamu araştırma merkezleri, özel sektör kuruluşları ile eş zamanlı 10 tanesi tedavi amaçlı ilaç ekseninde, 8'i de aşı projesi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.



Gece gündüz 8 aşı projesinde çalıştıklarını anlatan Mandal, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde çalışmalara daha fazla yoğunlaşıldığını kaydetti. Mandal, şöyle konuştu:







TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal

"Dünya ile rekabet edebilecek düzeydeki aşıda önemli bir aşamaya geldik. Bu aşama nedir? Önce bir tasarım yapıyorsunuz, o tasarımı laboratuvar ortamında ve daha sonra hayvanlarda deniyorsunuz. Buralarda önemli bir aşamadayız. Önce birdi, şu anda iki projemizde önemli aşamaya gelindi. Bundan sonra insan deneylerine geçilecek. İnşallah çok yakın zamanda bu sürece gelmiş olacağız. Çalışmalar tamamlanınca ilaçta duyurumu yapıldığı gibi aşının da en üst düzey yetkili tarafından kamuoyuyla paylaşılacak."