Türkiye'de 9 ayda 2 bin 253 kişi hayatını kaybetti

Hız tutkunu bin 816 sürücü de kazalara neden oldu.



Yılın 9 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 2 bin 253 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken, 13 bin 631 yolcuya da ceza kesildi. 1 milyon 947 bin 691 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken, şehir güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 10 milyon 899 bin 612 araç plakasına ceza yazıldı.



Alkol alıp direksiyon başına geçen 134 bin 245 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 800 bin 836 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.



Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 9 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 123, İstanbul'da 122, İzmir'de 98 ve Bursa'da 79 kişi hayatını kaybetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin