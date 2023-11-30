Türkiye’de akciğer kanseri: Erkeklerde risk daha yüksek

Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, her yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konduğunu ve 1,8 milyon kişinin buna bağlı yaşamını yitirdiğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre akciğer kanserinin tüm dünyada en fazla ölüme neden olan kanser türü olduğunu bildiren Çuhadaroğlu, "Ülkemiz, özellikle erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı bakımından dünya genelinde ön sıralarda yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yayımladığı Türkiye Kanser İstatistikleri verilerine göre, tüm yaş grupları içinde yüzde 21 ile en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir." bilgisini verdi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ



Çuhadaroğlu, vakaların çoğunun geç evrelerde tespit edildiğini belirtti. Akciğer kanserinin ileri evrelerinde beş yıllık sağ kalımının erken evrelere göre düşük olduğunu belirten Çuhadaroğlu, erken teşhisin önemini vurguladı.



Özellikle 50 yaş ve üzerindeki yaş gruplarında akciğer kanseri görülme oranı artıyor. Bu nedenle yaşlı nüfusun daha dikkat takip edilmesi gerekli.



KADINLARDA ORAN YÜZDE 6

Tüm yaş grupları içinde erkeklerde yüzde 21 ile en sık görülen akciğer kanseridir. Kadınlarda akciğer kanseri görülme oranı yüzde 6'dır.

50-69 yaş grupları içinde erkeklerde yüzde 25 ile en sık görülen akciğer kanseridir. 50-69 yaş grubunda kadınlarda akciğer kanseri görülme oranı yüzde 7'dir. 70 yaş üstünde erkeklerde yüzde 28 ile en sık görülen akciğer kanseridir. 70 yaş üstündeki kadınlarda akciğer kanseri görülme oranı yüzde 8'dir."



‘’İMMÜNOTERAPİ, AKCİĞER KANSERİNDE YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR’’



TTD Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel ise akciğer kanserinde tütün ürünleri kullanımının en önemli nedenlerden olduğuna dikkat çekti.



Akciğer kanserinden en önemli korunma yönteminin sigara ve benzeri ürünlerin kullanılmaması ve dumanına maruz kalınmaması olduğunu ifade eden Göksel, "Özellikle tütün ürünlerini kullanmanın yanında bunların dumanına maruz kalmak, asbest, ağır metal ve radyasyona maruz olmak, hava kirliliği gibi faktörler riski artırmaktadır." uyarısında bulundu.



Göksel, özellikle sigara kullanmayan kadınlarda görülen akciğer kanserinde genetik faktörlerin etkisinin büyük olduğunu gözlemlediklerini ekledi.

Akıllı ilaç olarak da bilinen hedefe yönelik tedavilerin bu hastalar üzerinde iyi yanıt verme olasılığı daha yüksek. Bu tedaviler, kanserli hücrelere zarar verirken normal hücrelere minimal etki yapmayı hedefliyor.



Göksel, son yıllarda ise immünoterapilerin akciğer kanserinde yaşam süresini belirgin şekilde uzattığını ve umut verici tedaviler olduklarını sözlerine ekledi.