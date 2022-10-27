Türkiye'de bir ilk: DNA testiyle gelen 186 milyon liralık miras

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün 30 yaşında olan kızları B.Ç. ve 24 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti.

İstanbul'da bir otelde ortaklığı bulunan Sabuncu'nun Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olduğu öğrenildi. Abla-kardeş, İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde 10 milyon euro (186 milyon lira) serveti bulunan Sabuncu'ya babalık davası açtı. Duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya babalık testi yapılamadı.

Zeki Sabuncu (52)

YURTDIŞINDAN İLK KEZ DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Mahkeme, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, geçen nisan ayında Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurtdışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra kaçak babadan alınan DNA örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan test sonucu Sabuncu'nun T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme, abla ve kardeşin Sabuncu'nun nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

Zeki Sabuncu, oğlu doğduktan birkaç hafta sonra Hollanda'ya gitti

TESTTEN KAÇAMAYACAKLAR



Avukat Varol Turbay, "Türkiye'de devam eden bir davada yurtdışında ilk kez DNA alınmış oldu. Hollanda polisi, Zeki Sabuncu'yu bir hafta içinde yakalayarak DNA örneğini alıp Türkiye'ye gönderdi. İzmir Adli Tıp Kurumu da çok seri bir şekilde sonuç bildirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi çok iyi çalışıyor. Yurtdışında yaşayan babalar artık DNA testinden kaçamayacak. Açılan manevi tazinat davası sürüyor" dedi.