Türkiye'de bir ilk: Dronelu cankurtaran ile müdahale süresi kısalıyor

Akdeniz sahillerinde dronelu cankurtaran dönemi başladı. Antalya'da boğulma vakalarına cankurtaran drone ile müdahale ediliyor. Türkiye'de ilk defa kullanılan cihaz, müdahale süresini oldukça kısaltıyor.

Türkiye'de bir ilk: Dronelu cankurtaran ile müdahale süresi kısalıyor

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Can kurtarmak için canlarını hiçe sayıyorlar

 tehlikesi geçiren için hemen havalanıyor. Kısa süre içinde ona can yeleğini ulaştırıyor.

 Büyükşehir Belediyesi, bu yıl envanterine dronelu cankurtaranı kattı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KULLANILIYOR

'de ilk defa kullanılan cihaz, boğulma tehlikesi geçirenler için havalanıyor. Dronenun kamerası ile tehlikedeki kişinin yeri tespit ediliyor.

Cihaz, kısa süre içinde bölgeye cankurtaran yeleğini taşıyarak boğulma vakasına müdahale ediyor.

Türkiye'de bir ilk: Dronelu cankurtaran ile müdahale süresi kısalıyor - 1

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA DAHİ MÜDAHALE EDEBİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Kemal Özgün, cihazın kullanımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Tetik mekanizmasına bağladığımız bir can yeleğini boğulma vakasının üstüne kamerayla takip ederek gidebilmekte ve boğulan insana veya o an ihtiyacı olan kişiye can yeleğini bırakmakta. Denize düşse bile tekrar göreve hazır bir şekilde kalkabilen, hem gemi ve deniz araçlarının denetiminde, aynı zamanda çok kötü hava şartlarında boğulma vakalarına müdahale edebilen bir drona haiziz."

Boğulma vakalarına müdahalede süreyi bir hayli kısaltan cihazın, ilerleyen dönemde daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor 

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