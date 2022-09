Türkiye'de bir ilk: Dronelu cankurtaran ile müdahale süresi kısalıyor

Boğulma tehlikesi geçiren için hemen havalanıyor. Kısa süre içinde ona can yeleğini ulaştırıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl envanterine dronelu cankurtaranı kattı.



TÜRKİYE'DE İLK KEZ KULLANILIYOR



Türkiye'de ilk defa kullanılan cihaz, boğulma tehlikesi geçirenler için havalanıyor. Dronenun kamerası ile tehlikedeki kişinin yeri tespit ediliyor.



Cihaz, kısa süre içinde bölgeye cankurtaran yeleğini taşıyarak boğulma vakasına müdahale ediyor.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA DAHİ MÜDAHALE EDEBİLİYOR



Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Kemal Özgün, cihazın kullanımıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Tetik mekanizmasına bağladığımız bir can yeleğini boğulma vakasının üstüne kamerayla takip ederek gidebilmekte ve boğulan insana veya o an ihtiyacı olan kişiye can yeleğini bırakmakta. Denize düşse bile tekrar göreve hazır bir şekilde kalkabilen, hem gemi ve deniz araçlarının denetiminde, aynı zamanda çok kötü hava şartlarında boğulma vakalarına müdahale edebilen bir drona haiziz."

Boğulma vakalarına müdahalede süreyi bir hayli kısaltan cihazın, ilerleyen dönemde daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor