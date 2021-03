Türkiye'de çocuk gelin raporu: 100 çocuktan 15'i çocuk yaşta evlendirildi

Dünya'da her beş çocuktan biri evli. Türkiye'de ise her 100 çocuktan 15'i 18 yaşından önce evlendiriliyor.



Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, son 25 yılda yapılan çocuk yaşta evliikleri mercek altına alan bir rapor yayımladı.



UNFPA, Türkiye Üreme Sağlığı Program Kordinatörü Gökhan Yıldırım, "Son 25 yılda yapılan 6 büyük araştırmanın tematik analizini yaptık. Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerin son 10 yılda yerinde saydığını öğrendik. Şu anda halen 100 çocuktan 15'i çocuk yaşta erken ya da zorla evleniyor. Her 10 çocuktan 9'u evlendirilen bu yaş grubunda “Hayır ben 20 yaşından sonra evlenmek istiyorum” dediler.

AKRABALIK FAKTÖRÜ



Rapora göre, çocuk yaşta evlendilirilen her 10 kişiden 3'ünün eşi akrabası.



Gökhan Yıldırım, "Bugün içinde bulunduğumuzda yaş farkının 30 olduğu ya da 5 olduğu evlilikler de var. Üçte biri akraba evliliği 10'da 4'ü başlık parası ile evlendirilmiş. Demek ki arkada başka sosyokültürel dinamikler var. Bunları da yadsıyamayız. Bunların da üzerine gitmeliyiz.



ERKEN EVLİLİK = ERKEN ANNELİK



Rapora göre, 18 yaşından önce evlenenlerin çoğu daha kendi gelişimlerini tamamlayamadan anne oluyor.



Erken yaşta hamilelik, anne kadar doğacak bebeğin sağlığını da tehdit ediyor.



Yıldırım, "Bu yaşta evlenenlerin yarısından fazlası 18-19 yaşında doğum yapıyor. Üçte biri 16-17 yaşında. Bir bakıyorum beş çocuktan üçü sağlıklı 6 ay emzirilemiyor. Emzirme istenen nitelikte olmuyor. Çünkü başta bilinçsel ruhsal fiziksel ebevenliğe hazır değil.



Uzmanlara göre, çocuk yaşta evliliğin sonlandırılması için toplumun tüm kesimleri işbirliği içinde çalışmalı ve başta ebeveynler olmak üzere toplumsal farkındalık artırılmalı.