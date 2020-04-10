Türkiye'de corona virüsten can kaybı 98 artarak 1006 oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'yla yaptığı toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs salgınına ilişkin son rakamları da açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını bildirdi.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin 969'u hemşiredir.

2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordusunun kararlılığına güvenin.

Corona virüs aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır. Taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz.

Sosyal hareketliliği asgariye indirin, bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Bu düşünce tehlikelidir.

Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın yeni kişilere bulaşmasını önleyeceğiz, azaltacağız.

Salgına karşı verdiğimiz savaşta Meclis'imizden bir kalkan istiyorum.

Hastalıkla Türkiye'nin bütün şehirlerinde mücadele ettiğimiz bir aşamadayız.

Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek.

Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47 bin 029'a ulaştı.

Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız.

Bilim Kurulu'nın tavsiye niteleliğindeki kararları uygulandı.

Türkiye olarak, erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim.

İstanbul'da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak doluluk oranı da yüzde 50,2. Şu an bir sorun yok. Hastanelerde yatak sorunu yok.

Hastaneye, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının azaldığını rahat söyleyebiliriz.

Herkese test yapılmasını Dünya Sağlık Örgütü de önermiyor. Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı.

Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 36,3.

İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmemiş olmamız, son derece önemli.

Cep telefonuna kod gelen eczaneye gidip maskesini alabilir. Eskiden günlük 40 olan sağlık çalışanlarına şiddet sayısının bu dönemde azaldığını söyleyebilirim.

Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok.