Türkiye'de Corona virüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi (Bakan Fahrettin Koca açıkladı)

Son dakika haberi! Türkiye'de Corona virüs kaynaklı ölümler 9'a yükseldi.



Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.