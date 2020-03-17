Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 47'ye çıktı (Bakan Koca'dan çağrı)

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" ifadesini kullandı.

"YURT DIŞI TEMASI RİSK OLMAYA DEVAM EDECEK"



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye corona virüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:



"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."



"TEDBİRLERİ SIKI TUTALIM"

Koca, corona virüse ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir" ifadelerini kullandı.



Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" çağrısında bulundu.

