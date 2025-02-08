Türkiye'de de satılıyor! Ünlü su markasında mikroplastik iddiası: Reklamların durdurulması talep edildi

ABD merkezli çevre kuruluşu olan Plastik Kirliliği Koalisyonu’nun ortaya attığı iddialara göre, popüler su markası Fiji’nin ürünlerinde sağlık açısından risk oluşturabilecek mikroplastikler ve bisfenol-A (BPA) bulunuyor. Los Angeles'ta açılan dava kapsamında şirketin reklamlarının durdurulması da talep edildi.



OTİZM, KANSER, DOĞURGANLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR



Plastik Kirliliği Koalisyonu, 31 Ocak 2025 tarihinde açtığı davada Fiji'nin doğal şişelenmiş sularında tespit ettiklerini iddia ettikleri mikroplastik ve BPA'nın kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta ölüm gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiaları destekleyen kamuya açık bir bilimsel araştırma henüz bulunmuyor.



ŞİRKETTEN SERT YANIT: İDDİALAR ASILSIZ



Fiji'nin marka sözcüsü ise iddiaları kesin bir dille reddederek, bunları "asılsız ve gülünç" olarak nitelendirdi. Şirket, bu suçlamalara karşı yasal yollara başvuracaklarını belirtti.



Columbia Üniversitesi'nde yapılan önceki bir çalışmada, ABD'de satışa sunulan bazı şişe sularda 240 binden fazla nanoplastik partikül tespit edilmişti. Plastik Kirliliği Koalisyonu, bu bulguların su sektöründe daha geniş çaplı araştırmalar yapılması gerektiğine işaret ettiğini savunuyor.



ALDATICI REKLAMLAR



Dava dilekçesinde, Fiji markasının "dış etkenlerden doğal olarak korunmuş" olduğu yönündeki pazarlama stratejisinin yanıltıcı olduğu ileri sürüldü. Koalisyon, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında markanın hukuka aykırı sayılmasını ve yanıltıcı reklamlarının durdurulmasını talep etti. Maddi tazminat talep etmeyen kuruluş, tüketici sağlığını korumaya yönelik önlemlerin artırılmasını hedefliyor.