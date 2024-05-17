Türkiye'de doğum yapan Suriyeli anne sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında çocuk sahibi olan yabancı uyruklu kadınlarda 6 bin 425 bebek ile ilk sırada Suriyeli anneler yer aldı.



Ardından sırasıyla 2 bin 629 bebek ile Afganistan, 2 bin 582 bebek ile Irak, 1755 bebek ile Özbekistan ve 1601 bebek ile Azerbaycan uyruklu anneler geldi.



Erkeklerde ise Türk vatandaşlarının ardından 2 bin 506 bebek ile en çok Afganistan uyruklu erkekler çocuk sahibi oldu.



Bunu sırasıyla 2 bin 123 bebek ile Irak, 1436 bebek ile Suriye, 350 bebek ile Almanya ve 142 bebek ile İran uyruklu babalar takip etti.



Türkiye'de doğum yapan Suriye uyruklu anne sayısı ise son 3 yılda azalış gösterdi. Suriyeli anne sayısı 2021'de 7 bin 421, 2022'de 7 bin 118, 2023'te 6 bin 425 oldu. Çocuğu olan Suriye uyruklu erkek sayısı ise arttı. Suriyeli baba sayısı, 2021'de 1103, 2022'de 1337 ve 2023'te 1436 oldu.



2023 yılında Türkiye'de dünyaya gelen 958 bin 408 bebeğin, 931 bin 868'inin annesi, 941 bin 480'inin babası Türk. 958 bin 408 bebeğin, 924 bin 52'si tekil, 29 bin 708'i ikiz, 1311'i üçüz, 70'i dördüz ve daha fazlası olarak doğdu. Çoğul doğum durumu bilinmeyen bebek sayısı ise 3 bin 267 olarak gerçekleşti.

Doğumların yüzde 40,6'sı ilk, yüzde 30,4'ü ikinci, yüzde 16,5'i üçüncü ve yüzde 11,9'u dördüncü ve üzeri doğum oldu. Bilinmeyen oranı da yüzde 0,5 olarak kaydedildi.



130 BEBEĞİN ANNESİ 15 YAŞ ALTINDA



15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, yıllar içerisinde azalış göstererek binde 11 seviyesine geriledi.

2023 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 11 doğum düşerken; 2023'te doğan 130 bebeğin annesi 15 yaşın altında. 6 bin 505 bebeğin annesi 15-17, 26 bin 946 bebeğin annesi de 18-19 yaş aralığında.



2023 bebeklerinin 90 bin 318'i temmuz ayında dünyaya gelirken; bu bebekler yengeç veya aslan burcu doğdu. 88 bin 914 bebek ağustos, 84 bin 454 bebek ocak, 82 bin 517 bebek eylül, 80 bin 822 bebek haziran, 78 bin 485 bebek mayıs, 77 bin 879 bebek mart, 77 bin 357 bebek ekim, 77 bin 226 bebek kasım, 75 bin bebek aralık, 73 bin 200 bebek nisan ve 72 bin 236 bebek şubat ayında dünyaya geldi.