Türkiye'de en çok hangi elektrikli araç modelleri satılıyor?

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılında elektrikli araçların rekor düzeydeki yükselişine sahne oluyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, hem pazar genelinde hem de model bazındaki rekabette kayda değer değişimler kaydedildi.



Yılın ilk yarısında liderliği elinde tutan Togg, ikinci yarıda yerini Tesla'ya bırakırken, Çinli markaların artan pazar payı dikkat çekiyor.



PAZAR REKOR BÜYÜME KAYDETTİ



CleanTechnica tarafından paylaşılan verilere göre, 2025 yılında Türkiye'deki "plug-in" olarak adlandırılan şarj edilebilir elektrikli ve hibrit araçların toplam satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 128'lik artışla 103 bin adedi aştı.



ODMD'nin verileri de bu eğilimi doğruluyor. 2025'in ilk altı ayında (Ocak-Haziran) tamamen elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 118 artarak 85 bin 894 adede ulaştı.



Özellikle Haziran ayındaki performans çarpıcı oldu; bu ayda tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 209,9 artışla 25 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte elektrikli otomobillerin toplam pazar içindeki payı da Haziran ayında yüzde 27,6 seviyesine çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Mart 2025 verileri de bu genel eğilimi destekliyor. Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,9'unun elektrikli olduğu bildirildi.



ODMD'nin Ocak-Ağustos dönemini kapsayan raporuna göre ise, satılan toplam 654 bin 413 otomobil içinde elektrikli modellerin payı yüzde 18,5'e ulaştı. Söz konusu veriler, elektrikli araçların artık niş bir pazar olmaktan çıkıp ana akım bir tercih haline geldiğini net biçimde ortaya koyuyor.



Togg modelleri en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.

LİDERLİK YARIŞINDA İBRE TOGG'DAN TESLA'YA KAYDI



2025 yılı, elektrikli otomobil pazarındaki liderlik yarışında ciddi bir dönüm noktası oldu. Yılın ilk yedi ayında Togg, 19 bin 821 adetlik satışla pazarın lideri konumundaydı.



Anadolu Ajansı (AA) tarafından ODMD verilerine dayandırılarak verilen habere göre, bu dönemde Togg'un pazar payı yaklaşık yüzde 20 seviyesindeydi. Yerli üretim avantajı ve yaygın dağıtım ağı, Togg'un yılın ilk yarısındaki başarısında önemli rol oynadı.



Fakat yılın ikinci yarısından itibaren dengeler değişti. Özellikle Tesla Model Y, gösterdiği satış performansıyla liderliği Togg'dan devraldı. Temmuz ayında 4 bin 706 adet satan Tesla, 2 bin 720 adet satan Togg T10X'i geride bırakarak ilk sinyali verdi. Asıl büyük çıkış ise Ağustos ayında yaşandı.



Tesla Model Y, Ağustos 2025'te 8 bin 730 adetlik satışla sadece elektrikli segmentin değil, Türkiye otomobil pazarının genelinde en çok satan model oldu. Reuters haber ajansı, Tesla'nın bu performansıyla Ağustos ayında Türkiye elektrikli araç pazarının yüzde 50'sini tek başına ele geçirdiğini bildirdi.



Aynı dönemde Togg'un satışı 1249 adette kalırken, bir diğer önemli oyuncu BYD ise 1639 adetlik satış gerçekleştirdi.



BYD markalı elektrikli araçlar, elektrikli araç piyasasında iddialı konuma geldi.

ÇİNLİ MARKALAR YÜKSELİŞTE



Liderlik yarışı Tesla ve Togg arasında sürerken, pazara yeni giren Çinli markaların performansı da 2025'in en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. ODMD'nin Nisan 2025 verilerine göre, yılın ilk dört ayında 42 bin 856 adet olarak gerçekleşen tamamen elektrikli otomobil satışlarında BYD, 13 bin 608 adetle liderliğe yükselmişti. Aynı dönemde Chery 9 bin 632 adetle, Togg ise 10 bin 325 adetle sıralamada yer almıştı.



BYD'nin bu başarısında Seal U, Atto 3 ve Dolphin gibi modelleri etkili oldu. Özellikle Atto 3 modelinin ilk dört ayda 1820 adetlik satış rakamına ulaşması, markanın pazarda ne kadar hızlı kabul gördüğünü ortaya koydu. Chery'nin de ilk dört aydaki 9 bin adedi aşan satışı, Çinli üreticilerin Türkiye pazarındaki iddiasını pekiştirdi.



ODMD verileri, tüketicilerin motor gücü tercihlerine dair de ipuçları sunuyor. Haziran 2025 itibarıyla, motor gücü 160 kW'nin altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 79 artarak yüzde 12,7'lik pazar payına ulaştı.



Ocak-Ağustos döneminde ise bu segmentin payı yüzde 13,5 olarak kaydedildi. Aynı dönemde 160 kW üzeri güce sahip modellerin payı ise yüzde 5 oldu.



Bu rakamlar, Türkiye'deki tüketicilerin önemli bir kısmının daha erişilebilir ve daha düşük motor gücüne sahip elektrikli modellere yöneldiğine, ancak Tesla Model Y gibi yüksek performanslı araçların da pazarda güçlü bir alıcı kitlesi bulduğuna işaret ediyor.



Türkiye'de en çok satan Toyoto elektrikli araç modellerinden bazıları.