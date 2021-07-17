Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları: Yılmaz, Kaya ve Demir

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor. Yılmaz soyadlı 1 milyon 580 bin 313, Kaya soyadlı 1 milyon 154 bin 158, Demir soyadlı 1 milyon 105 bin 381 kişi var. Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir de en çok kullanılan soyadlar arasında.

Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 15:43

Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları: Yılmaz, Kaya ve Demir

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkat çekiyor.

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