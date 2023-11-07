Türkiye'de görülen kuzey ışıkları deprem habercisi mi?

"KIRSAL BÖLGELERDE DAHA ÇOK GÖRÜNÜYOR"



Türkiye'de birçok şehirde görülen kuzey ışıklarının Ankara'da görülüp görülemeyeceğini test etmek için rasathanenin gözlem ekibinin sabaha kadar gözlem yaptığını ancak Ankara'da görülmediğini kaydeden Yılmaz, "Çünkü karanlık ortamlar olması lazım. Işık kirliliğinin daha az olduğu ortamlarda bunu görme olasılığınız daha fazla oluyor. Mesela İstanbul ya da Ankara gibi çok büyük şehirlerde daha fazla aydınlanma olduğu için insanlar bunu fark edemiyor. Ama daha karanlık, kırsal yerlere gittiklerinde görme şansları var. Kuzey ışıklarının görülme süresi, birkaç saat veya birkaç dakikadır. Ama çok büyük bir patlama olursa günlerce sürebilir. Emekli hocalarım, Ankara'da 1800'lü yıllarda görüldüğünü ifade etti. Türkiye'de, Samsun civarında 2003 yılında da benzer bir şey görülmüş ve rapor edilmiş. Aslında baktığımızda dünyanın çevrimine karşılık geliyor. 2025 yılında güneşin aktiviteleri maksimuma erişecek. Önümüzdeki yıllarda, günlerde bu tür güneş patlamalarını çok sık görebiliriz." dedi.



Yılmaz ayrıca kuzey ışıklarında kırmızı rengin yoğun olmasının oksijen molekülünden, yeşil veya mavi rengin yoğun olmasının ise azot molekülünden kaynaklandığını aktardı.



"CİDDİ MİKTARDA RADYASYON İÇERİYOR"



Öte yandan kuzey ışıklarının halk arasında "deprem habercisi" olarak görülmesini de değerlendiren Yılmaz, "İnsanlar gökyüzünde gördükleri birçok şeyi depreme atfediyor ama bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalara göre, gökyüzünde meydana gelen olayların depremi tetiklediği olmadı. İnsanlarımız rahat olsunlar. Bu tamamen bir doğa olayı. Güneş'ten gelen bir patlamanın, bu patlamanın da dünyaya ulaşması sonucu yaşanan bir olay." dedi.



Kuzey ışıklarının dünyaya doğrudan bir zararının olmadığını ancak ciddi miktarda radyasyon içerdiğini belirten Yılmaz, uydu iletişimin bozulabileceğini, haberleşmeyi etkileyebileceğini ve radyo dalgalarındaki sinyallerin değişebileceğini söyledi.

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