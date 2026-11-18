DÜKKANINI BİR GÜNLÜĞÜNE KAPATIYOR

Mersin'de bir işletmeci de yıllardır beklediği oyunu kesintisiz oynayabilmek için iş yerini bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

Dükkanının camına "19 Kasım'da kapalıyız" yazısı asan oyun tutkunu, bir günlük kazancından vazgeçmeyi göze aldı.

OYUN SALONLARINDA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Yeni oyunun çıkışını bekleyen vatandaşların yanı sıra PlayStation ve internet kafe işletmelerinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. İşletmeciler de beklenen yoğunluk için hazırlık yapıyor.

Bazı işletmelerde müşterilerin oyunu çıktığı gün oynayabilmek için haftalar, hatta aylar öncesinden rezervasyon yaptırdığı belirtildi.

Oyun salonlarında özellikle çıkış günü yoğunluk yaşanması bekleniyor.

GTA 6 İÇİN 50 BİN LİRA HARCADI

Oyun tutkunu Burak Yılmaz ise GTA 6 'yı oynayabilmek için PlayStation 5 satın aldığını belirtti.

Küçüklüğünden beri oyun bağımlısı olduğunu ve GTA 5 oynadığını ifade eden Yılmaz, "Yarın da GTA 6'nın çıkacağı haberini duyduk. Yani sırf bu oyunu oynayabilmek için dün 50 bin liraya PlayStation 5 aldım kendime." diye konuştu.