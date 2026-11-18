Türkiye'de GTA 6 heyecanı. Çalışanlar izin alıyor, işletmeciler dükkanlarını kapatıyor
18.11.2026 14:51
GTA 6 merakla bekleniyor.
13 yılı aşkın süredir merakla beklenen Grand Theft Auto (GTA) 6, yarın çıkıyor. Bazı oyun tutkunları iş yerinden izin alırken bazı dükkan sahipleri ise bir günlüğüne kapatma kararı aldı.
Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 13 yıldır beklenen Grand Theft Auto (GTA) 6, saat 00.00 itibarıyla piyasaya sürülecek.
PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına yönelik ön sipariş gelirlerinin şimdiden 1 milyar doları aştığı tahmin edilirken merakla beklenen oyun için de bazı vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor.
Kimi vatandaşlar yeni oyunu oynayabilmek için için iş yerlerinden izin alırken, kimileri ise tüm gününü oyuna ayırmaya hazırlanıyor.
13 yıldır GTA 6'yı bekleyen oyun tutkunları, çıkış tarihine saatler kala hazırlıklarını artırdı.
DÜKKANINI BİR GÜNLÜĞÜNE KAPATIYOR
Mersin'de bir işletmeci de yıllardır beklediği oyunu kesintisiz oynayabilmek için iş yerini bir günlüğüne kapatma kararı aldı.
Dükkanının camına "19 Kasım'da kapalıyız" yazısı asan oyun tutkunu, bir günlük kazancından vazgeçmeyi göze aldı.
OYUN SALONLARINDA YOĞUNLUK BEKLENİYOR
Yeni oyunun çıkışını bekleyen vatandaşların yanı sıra PlayStation ve internet kafe işletmelerinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. İşletmeciler de beklenen yoğunluk için hazırlık yapıyor.
Bazı işletmelerde müşterilerin oyunu çıktığı gün oynayabilmek için haftalar, hatta aylar öncesinden rezervasyon yaptırdığı belirtildi.
Oyun salonlarında özellikle çıkış günü yoğunluk yaşanması bekleniyor.
GTA 6 İÇİN 50 BİN LİRA HARCADI
Oyun tutkunu Burak Yılmaz ise GTA 6 'yı oynayabilmek için PlayStation 5 satın aldığını belirtti.
Küçüklüğünden beri oyun bağımlısı olduğunu ve GTA 5 oynadığını ifade eden Yılmaz, "Yarın da GTA 6'nın çıkacağı haberini duyduk. Yani sırf bu oyunu oynayabilmek için dün 50 bin liraya PlayStation 5 aldım kendime." diye konuştu.
Oyun tutkunlarının heyecanlı bekleyişi sürüyor.
HAFTALAR ÖNCESİNDEN İZİN ALDIM
Başka bir oyun tutkusunu Talip Can Tokmak da yeni oyunu ilk oynayanlardan biri olmak istediğini söyledi.
Tokmak, iş yerinden haftalar öncesinden izin aldığını söyleyip şöyle konuştu:
"Yıllardan beri beklediğim oyun sonunda çıkıyor ve sırf bunun için iş yerinden haftalar önce izin aldım. Sebebini sorduklarında ise bayağı güldüler ama bu benim için neredeyse bir yaşam biçimi olduğu için bu konuyu bayağı ciddiye alıyorum ve neredeyse kendimi her saatte eve kapatmak istiyorum."
Oyun kafesi işletmecileri de yeni oyunun çıkışı öncesinde yoğun talep aldıklarını belirtip müşterilerin aylar önce randevu oluşturduklarını dile getirdi.
Rockstar Games'in açıkladığı ilk 13 dilli destek listesinde Türkçe altyazı ve arayüz seçenekleri yer almıyor.
NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
PlayStation Store Türkiye sayfasında GTA 6 'nın 19 Kasım gece yarısı yerel saatle erişime açılacağı belirtiliyor. Yeni oyun Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece 00.00'da erişime açılıyor. Rockstar Games'in yerel saat dilimi kuralı uyarınca Türkiye'deki PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları oyunu gece yarısı oynayabilecek.
Oyunda Türkçe dil desteği olmayacak.
Çevrimiçi çok oyunculu GTA 6 Online modu ise çıkış gününde yer almayacak ve 2027 yılında oyunculara açılması bekleniyor. Bilgisayar sürümü için geliştirici stüdyo henüz kesin bir takvim paylaşmadı. Kulislerdeki beklentiler, bilgisayar versiyonunun 2027 yılının ilk üç ayında yayımlanacağı yönünde.
GTA 6 HANGİ CİHAZLARDA OYNANABİLECEK?
Oyun, çıkış döneminde yalnızca yeni nesil konsollar olan PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S cihazlarında çalışacak.
Yüksek teknik gereksinimler nedeniyle PlayStation 4 ve Xbox One konsolları bu sürümün dışında bırakıldı. Oyun ilk aşamada yalnızca PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında doğrudan oynanabiliyor. PlayStation 4 ve PC sürümleri çıkış gününde yer almıyor.
Oyuncular, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenerek kurgulanan Leonida eyaletini ve serinin efsanevi kenti Vice City'yi özgürce keşfedebilecek.
KONSOLLARDA 212 GİGABAYTA KADAR BOŞ ALAN GEREKİYOR
Rockstar Games, oyunun kurulumu için konsol türüne bağlı olarak 212 gigabayta kadar boş depolama alanı gerekeceğini açıkladı.
PlayStation 5 sahipleri için bu boyut ciddi bir yer planlaması gerektiriyor.