Türkiye'de hantavirüs vakası var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı kamuoyunda gündem olan hantavirüs iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Hantavirüs vakalarına ilişkin iddiaların bilimsel veriler ışığında incelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi;

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada üç kişi öldü.

147 yolcunun bulunduğu gemide yaşanan ölümlerin hantavirüs kaynaklı olduğu belirlendi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, salgının genel halk sağlığı tehdidinin düşük olduğunu belirtip DSÖ'nün diğer hastalarla ilgili raporlardan haberdar olduğunu ve virüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle daha fazla vaka olabileceğini söyledi. DSÖ, sağlık önlemleri uygulanırsa hantavirüs salgınının sınırlı kalmasını bekliyor.

HANTAVİRÜS NASIL ULAŞIR?

Türkiye, hantavirüs ile 1997 yılında tanışmıştı.

Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Virüs, solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ, virüsün, koronavirüs ya da grip gibi yayılmadığını açıkladı. Örgüt, insandan insana bulaş riski olmadığını da bildirdi.

YENİ PANDEMİ YOLDA MI?

Gemide yaşanan ölümler 2020'de başlayan coronavirüs pandemisini akıllara getirirken yeni pandemi korkusu ise vatandaşlarda panik yarattı.

NTV'ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, şu an için böyle bir tehlike olmadığını ancak hantavirüste bu potansiyelin olduğuna dikkat çekti.