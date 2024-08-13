Türkiye'de hayvana şiddet artıyor: Yasayı mı bahane ediyorlar?

Türkiye'nin dört bir yanından hayvan katliamı haberleri gelmeye devam ediyor. Manisa'da bir kişi 3 yavru kediyi sopayla vurarak öldürdü. 55 yaşındaki zanlı daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sokak Hayvanları Yasası yürürlüğe girdikten sonra bazı kişilerin yasayı bahane ederek hayvanları öldürmeye başlamasının ardından artan hayvan şiddetini hukukçular NTV'ye değerlendirdi.

Türkiye'de hayvana şiddet artıyor: Yasayı mı bahane ediyorlar?

Haber: Tuana Çiftçi

Niğde, Altındağ, Bartın ve Silivri'nin ardından bir hayvan katliamı haberi de Manisa'dan geldi.

55 yaşındaki Muzaffer Şen, üç kedi yavrusunu fırça sapıyla vurarak öldürdü ve tutuklandı.

Bir hafta içinde onlarca kedi ve öldürüldü.

YASAYI BAHANE EDİYORLAR

Sokak Hayvanları Yasası yürürlüğe girdikten sonra bazı kişiler yasayı bahane ederek hayvanları öldürmeye başladı.

Üstelik Hayvan Hakları Kanuna göre bir hayvanı kasten öldürmenin cezası 6 aydan 4 yıla kadar çıkıyor.

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"İŞKENCE VE EZİYET YASAK"

Avukat Deniz Tavşancıl, hayvan şiddetini NTV'ye değerlendirdi.

Kimsenin bir hayvanı öldürmeye hakkının olmadığını sözlerine ekleyerek başlayan Tavşancıl, "Hayvana işkence ve eziyet hala yasak. Bu durumda zaten vatandaşın hakkı yok, yetkililer için bile ceza var." dedi.

Altındağ'daki katliamda savcılık raporunda hayvanların uzuvlarının kesilmesinin yanı sıra fare zehri gibi kimyasal maddelerin bulunduğunu da açıklayan Tavşancıl, "Bu işkenceyle öldürüldükleri anlamına geliyor. Bunun için bile bu insanlar yargılanmalı." dedi.

"SORUN CEZALARIN EN ÜST HADDEN VERİLMEMESİ"

"Burada sorun cezaların en üst hadden verilmemesi. Hala bir yıl, 6 ay,5 ay ceza verince tabii ki de caydırıcı olmuyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre cezalar verildiği kadar yatarı olmuyor. Doğrudan 1/2'si gidiyor." diye konuşan Tavşancıl, "Hayvanı öldürmek hayvana işkence hala suç. Yavru kedileri elinde süpürgeyle vura vura öldürürken hiç birimiz güvende değiliz." ifadelerini kullandı.

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