Türkiye'de hayvana şiddet artıyor: Yasayı mı bahane ediyorlar?

Bir hafta içinde onlarca kedi ve köpek öldürüldü. YASAYI BAHANE EDİYORLAR Sokak Hayvanları Yasası yürürlüğe girdikten sonra bazı kişiler yasayı bahane ederek hayvanları öldürmeye başladı. Üstelik Hayvan Hakları Kanuna göre bir hayvanı kasten öldürmenin cezası 6 aydan 4 yıla kadar çıkıyor.

"İŞKENCE VE EZİYET YASAK"



Avukat Deniz Tavşancıl, hayvan şiddetini NTV'ye değerlendirdi.



Kimsenin bir hayvanı öldürmeye hakkının olmadığını sözlerine ekleyerek başlayan Tavşancıl, "Hayvana işkence ve eziyet hala yasak. Bu durumda zaten vatandaşın hakkı yok, yetkililer için bile ceza var." dedi.



Altındağ'daki katliamda savcılık raporunda hayvanların uzuvlarının kesilmesinin yanı sıra fare zehri gibi kimyasal maddelerin bulunduğunu da açıklayan Tavşancıl, "Bu işkenceyle öldürüldükleri anlamına geliyor. Bunun için bile bu insanlar yargılanmalı." dedi.

"SORUN CEZALARIN EN ÜST HADDEN VERİLMEMESİ"



"Burada sorun cezaların en üst hadden verilmemesi. Hala bir yıl, 6 ay,5 ay ceza verince tabii ki de caydırıcı olmuyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre cezalar verildiği kadar yatarı olmuyor. Doğrudan 1/2'si gidiyor." diye konuşan Tavşancıl, "Hayvanı öldürmek hayvana işkence hala suç. Yavru kedileri elinde süpürgeyle vura vura öldürürken hiç birimiz güvende değiliz." ifadelerini kullandı.