Türkiye'de her 20 yılda 3 büyük deprem yaşanıyor. Yer kabuğu hareketleri incelendi

Türkiye 6 Şubat depremlerinin yaralarını sararken deprem araştırmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyük Marmara Depremine ilişkin uzmanlar farklı yorumlar ve çalışmalarıyla açıklamalarını sürdürüyor.

Deprem haftası sebebiyle "Türkiye’nin Deprem Gerçeği" konulu konferansta Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya değerlendirmelerde bulundu. Deprem istatistiklerine ilişkin bilgi veren Kaya, Türkiye’de yaklaşık her 10 günde bir 4 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldiğini belirtti.

Büyük deprem diye nitelendirilen depremleri 7 büyüklüğünden itibaren değerlendirildiğini ifade eden Kaya

"Türkiye’de son 125 yılda 7 büyüklüğünün üzerinde 19 deprem meydana geldi. Sonuç olarak yaklaşık 20 yılda 3 büyük deprem yaşıyoruz. 1999’daki Kocaeli ve Düzce, 2010 Van ve 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler dikkate alındığında son 26 yılda 5 büyük deprem yaşandı. Bu gerçeği bilerek gerekli önlemleri almak zorundayız." diye önlem almanın önemini vurguladı.