Türkiye'de kademeli normalleşme: 'İl bazındaki kuralları biraz daha sertleştirmek gerekiyor'

Tuğba Öztürk/ntv.com.tr

Corona virüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme döneminde ilk kontrollü cumartesi geride kaldı. Yaklaşık 3.5 ay sonra cumartesi günü kısıtlamasız dışarı çıkabilen vatandaşlar, bazı illerde korkutan görüntülere neden oldu.

Özellikle İstanbul'da cumartesi gün içerisinde trafik yoğunluğu yüzde 80'lere kadar çıktı.

Görüntülerin ardından gündemdeki ‘kademeli normalleşme’nin yerini ‘dalgalı normalleşme’ aldı.

Vaka artışının nedeni mutasyon mu, kademeli normalleşmedeki tutumumuz bizi tam kapanmaya sürükler mi? Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, ntv.com.tr'in sorularını yanıtladı.

Şu an görülen vaka artışının mutasyon yüzünden olduğu ifade eden Sıla Akhan'a göre tam kapanma bir çözüm değil. Akhan, mutant virüs etkisinin üzerine bir de normalleşme adımlarının atılmasıyla daha temkinli ve dikkatli olmamız gereken bir döneme girdiğimize dikkat çekti.

''KURALLARI BİRAZ DAHA SERTLEŞTİRMEK GEREKİYOR''

Akhan, ''Bireysel önlemlerle gitmekte fayda var ancak kuralları iller bazında biraz daha sertleştirmek gerekiyor, özellikle kırmızı bölgelerde'' diyerek sözlerine şunları ekledi:

''Kırmızı illerin kendi içlerinde bir an önce önlem alması gerekiyor. Öncelikle yapmamız gereken iller arası seyahat yasağının tekrar gündeme getirilmesi. Eğer kırmızı bir şehrin yanındaki il sarıysa buraya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dikkat edilmezse zamanla sarı renkli il de kırmızı olabilir. Baktığımızda da Doğu Karadeniz'deki yüksek vaka oranının İç Anadolu Bölgesi'ne doğru geldiğini görüyoruz'' dedi.

''NORMALLEŞMENİN SONUÇLARINI 10 GÜNE GÖRÜRÜZ''

Öte yandan Akhan, kontrollü normalleşmenin sonuçlarını önümüzdeki 7-10 gün içerisinde görebileceğimizi ifade ederek, ''İstanbul, İzmir ve Ankara'da da vaka artışı yaşanıyor. Muhtemelen bu üç il haftaya kırmızı olarak karşımıza çıkacak'' diyerek üç büyükşehire uyarıda bulundu.

İSTANBUL KIRMIZI OLDU

100 binde 22 artışla, geçen hafta İstanbul'un turuncu olan rengi kırmızıya döndü. Ankara ve İzmir turuncu renklerini korusa da artışların önüne geçemediği görüldü.

20-26 Şubat illere göre risk durumu haritası

7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edilecek. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak.

KAPALI ORTAMLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle restoran ve kafe gibi kapalı ortamlarda içerideki kişi sayısına ve ortamın havalandırma durumuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Akhan, ''Mekanda aşırı bir kalabalık varsa, dışarıda beklemek gerekiyor. Dışarıda bekleyenler için de içeridekilerin biraz daha kısa oturması gerekiyor. İnsanların sadece yemek için maskelerini indirmesi gerekiyor'' açıklamasını yaptı.

NORMALLEŞMEDE GERİLEME BEKLENTİSİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. İftihar Köksal ise, salgınla mücadelede dikkatsizliğin sürdüğünü ve hala salgına inanmayan insanların olduğunu söyledi.



En önemli ve başlangıç yolunun kişinin kendisinde bittiği belirten Köksal, ''Kimsenin bireysel önlemler aldığını görmüyorum. Bu gidişle vaka artışının önüne geçmemiz çok zor. Virüs ortada bu kadar dolaştıkça mutasyon da meydana gelir, vakalar da artar'' dedi.

VAKA ARTIŞINDA MUTASYON ETKİSİ

Türkiye'de artan vaka sayısının mutasyonla ilişkisini değerlendiren Köksal, ''Muhtemelen bizde bulunan mutasyonlar, yurt dışında olanlar gibi daha kolay bulaşıyor ve uzun sürüyor. Bu da riski daha da artıracak. Bu gidişat neticesinde normalleşme adımlarında gerileme yaşanacaktır'' açıklamasında bulundu.

''ÇAYINIZI KAHVENİZİ ALIN AÇIK HAVAYA ÇIKIN''

Kademeli normalleşme döneminde işletme sahiplerinde büyük sorumluluğun olduğunun altını çizenlerden bir uzman da İftihar Köksal.

Kapasite kuralının oldukça önemli olduğunu belirten Köksal'a göre, Kahve ve çay içerken maskeyi çıkarmak zorundayız ancak daha sonrasında hemen takmamız gerekiyor.

Köksal, ''Kapalı ortamda kalış süresi arttıkça virüsün yayılım hızı da artıyor. İnsanlar çaylarını kahvelerini alsınlar açık havaya çıksınlar.Kuaförün ya da kafenin kapısında beklemiyor virüs, insanla beraber içeriye giriyor'' ifadelerini kullandı.

tugba.ozturk@dogusyayingrubu.com.tr

VİDEO: ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI (ARŞİV)