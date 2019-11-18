Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) iş birliğinde bir otelde düzenlenen Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi (AATSer) Projesi Eğitim Çalıştayı'na katıldı.



Suyun canlılar için son derece önemli olduğunu hatırlatan Akdeniz, şöyle konuştu:



"Türkiye su kaynakları açısından çok zengin bir ülke değil. Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarını birlikte düşündüğümüzde ekonomik ve teknik olarak bir yılda kişi başına elde edebileceğimiz su miktar bin 400 metreküp civarındadır. Avrupa ülkeleri ise su kaynakları bakımından bizim 6-7 katımız seviyesindedir. Bu yüzden gelecek nesillere daha temiz su ulaştırmak için su kaynaklarımızı çok iyi yönetmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Mesela Konya su kaynağının en az olduğu şehirlerimizden biridir. Dolayısıyla buradaki atık suları da bir su kaynağı olarak görmemiz geleceğimiz açısından çok önemlidir."



Akdeniz, vizyonlarını çevre politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz üretimi sanayide yaygınlaştırmış ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına sunabilen bir ülke olarak belirlediklerini aktardı.



"YAPILAN ÇALIŞMALARLA CİDDİ GELİŞMELER KAYDEDİLMİŞTİR"



Öncelikli amaçlarının su kaynaklarının en iyi şekilde korunması olduğunu anımsatan Akdeniz, şunları kaydetti:



"Son yıllarda önemi giderek artan çevre ve çevre sorunları, devletlerin ve hükümetlerin politik kararlarını alma süreçlerini doğrudan etkileyen faktörlerden biri haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da çevre sorunları hayatımızın her alanıyla ilgili olmaya başlamıştır. Bu yüzden bu sorunların çok ileriye gitmeden çözülmesi gerekmektedir. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Bakanlık olarak verdiğimiz teknik ve ekonomik desteklerle kanalizasyonda nüfusun yüzde 92'sine atık su arıtma tesislerinde ise nüfusun yüzde 87'sine hizmet vermekteyiz."

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