Türkiye'de köstebek familyasının alt türü belirlendi

Hedeflerinin Memeli Hayvanlar Koleksiyonu'nu müze haline getirmek olduğuna işaret eden Kefelioğlu, şunları kaydetti:



"Koleksiyonun amacı Türkiye'deki memeliler konusundaki biyoçeşitliliği muhafaza altına almak ve gelecek nesillere aktarmak. Yani günümüzden 100 ila 200 yüz yıl sonra bile bu bölgede hangi memeli hayvanların yaşadığını kayıt altına alıyoruz. Çünkü bu hayvanları etiketliyoruz. Hangi bölgede hangi memeli hayvan yaşadı, nesli yok olduysa neden yok oldu. Bunun için bu koleksiyonlar yani müzeler çok önemlidir. İkincisi ise dünyanın farklı ülkelerinden bu araştırmaları görmeye ve incelemeye gelen araştırmacılar oluyor ve bu görevlilerle beraber çalışıyoruz. Koleksiyonumuzdaki memeli hayvanların içini dolduruyoruz ki biz buna tahnit yöntemi diyoruz. Bu yöntem ile bu mekandaki koleksiyonun bulunduğu odada ilaçlanarak son derece muntazam bir şekilde korunuyor. Burası Türkiye için de çok önemli koleksiyon, dünya memeleri için de çok önemli. Çünkü bu zamana kadar bu koleksiyondan 3 tane dünya için yeni tür tanımlandı. Koleksiyonumuz oldukça zengin bir koleksiyondur. Türkiye memeli faunasını yüzde 70'e yakınını temsil eden bir koleksiyondur."