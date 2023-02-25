Türkiye'de kuraklık alarmı: Son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı

Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 11 seviyesine geriledi. Baraj kuruma noktasına geldi.



İstanbul'un sussuz kalmaması için uzmanlar tasarruf çağrısı yapıyor.



ASIL TEHLİKE TARIMDA!

Uzmanlara göre tarımsal kuraklık içme suyu temininden daha da büyük bir tehlike.



Öyle ki Anadolu'yu tehdit eden kuraklığın devam etmesi durumunda tarımsal üretimde düşüş yaşanacak ve bu durum fiyatlara ciddi bir artış olarak yansıyacak.