Türkiye'de kuraklık alarmı: Son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye ne yazık ki kuraklık tehlikesiyle de karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Türkiye’de son 22 yılın en kurak ocak ayı yaşandı. Kuraklık nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı da yüzde 35'e geriledi.

Türkiye'de kuraklık alarmı: Son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı

Haber: Osman Terkan

Sonbahar kurak geçti, kış aylarında da beklenen yağışlar gelmeyince barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere düştü.

Son 22 yılın en kurak ocak ayını yaşayan susuzluk tehdidiyle karşı karşıya.

Yağış oranlarındaki düşüş endişe verici.
En fazla düşüş yaşanan bölge Güneydoğu Anadolu. Bölgedeki yağış oranı geçtiğimiz yıl ocak ayına göre yüzde 74 azaldı.

Türkiye'de kuraklık alarmı: Son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı - 1

31 KENT OLAĞANÜSTÜ KURAK

Uzmanlar 31 kentte "olağanüstü " yaşandığını söylüyor.
Bursa da o kentlerden biri. Kente su sağlayan barajlardaki su miktarı son 40 yılın en düşük seviyesinde.

Türkiye'deki kuraklık tehdidinden da fazlasıyla nasibini aldı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 35 seviyesinde,geçtiğimiz yıl aynı gün bu seviye yüzde 80'di.

Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 11 seviyesine geriledi. Baraj kuruma noktasına geldi. 

İstanbul'un sussuz kalmaması için uzmanlar tasarruf çağrısı yapıyor.

ASIL TEHLİKE TARIMDA!

Uzmanlara göre tarımsal kuraklık içme suyu temininden daha da büyük bir tehlike.

Öyle ki Anadolu'yu tehdit eden kuraklığın devam etmesi durumunda tarımsal üretimde düşüş yaşanacak ve bu durum fiyatlara ciddi bir artış olarak yansıyacak.

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