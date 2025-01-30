Türkiye'de mimar oldu, Suriye'yi imara gidiyor

Eşyalarını bir kamyonete yükleyen Abut'a komşuları da yardım etti. Abut, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından ülkesine gönüllü dönüş yaptığı için mutlu olduğunu ancak Türkiye'den ayrıldığı için üzüldüğünü söyledi.

Suriye 'nin İdlib kentindeki iç savaştan 10 yıl önce kaçarak eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye 'ye sığınan İbrahim Abut, Hatay'a yerleşti. Türkiye'de mimarlık eğitimi alan Abut'un 3 çocuğu daha oldu. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönmeye karar veren Abut, Reyhanlı ilçesinde oturduğu evdeki eşyaları boşalttı.

''SURİYE BİZİ BEKLİYOR''



Suriye'nin şu an daha iyi, daha huzurlu olduğunu kaydeden Abut, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki her Suriyeli ülkesine dönsün. Ülkemizi imar edip tıpkı Türkiye gibi güzel yapacağız. Benim gibi mimarlık, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği okuyan yüzlerce arkadaşım var. Şimdi hepimiz ülkemize gidip hem fabrikalar kuracağız hem de mesleğimizi yapacağız.

Türkiye'de kaldığımız sürede insanlık ve yakınlık gösteren Türk milletine, devletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Çünkü bizlere çok yardım ettiniz. Herkes dönsün. Suriye bizleri bekliyor. Gelin ülkemizi imar edip ayağa kaldıralım" diye konuştu. Abut ve ailesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ev eşyalarıyla birlikte İdlib'e gitti.