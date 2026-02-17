Türkiye'de "mutluyum" diyenlerin sayısı arttı. En mutlular ise evli çiftler çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Yaşam Memnuniyet Araştırması sonuçlarını açıkladı.

2025 yılında Türkiye'de mutlu olduğunu belirtenlerin sayısı arttı.

2024'te her yüz kişiden 49'u "mutluyum" derken geçen yıl bu oran her yüz kişiden 53'üne yükseldi. Mutsuz olanların oranı ise yüzde 14,5'ten yüzde 13'e geriledi.

Ankete göre, kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 67,1.

Ankete katılanlardan hayat memnuniyetlerini 0 ve 10 puan arasında puanlamaları da istendi. Ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 5,7 puan oldu.

TÜİK'e göre, en mutlu yaş grubu yüzde 54,6 ile 55-64 yaş aralığındakiler oldu.

Onu 54,4 ile 18-24 yaş arasındakiler ve yüzde 54,3 ile 65 ve daha yukarı yaştakiler izledi. Mutluluk oranı en az olanlar ise yüzde 50,8 ile 45-54 yaş aralığındakiler.

EVLİLER DAHA MUTLU

Ankete göre evliler daha mutlu çıktı.

Evli katılımcıların yüzde 56,9'u "mutluyum" derken evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 olarak gerçekleşti.

Bireylerin mutluluk kaynaklarının başında yüzde 69 ile aile, değer olarak ise yüzde 65 ile sağlık geliyor.

HAYAT PAHALILIĞI, YOKSULLUK VE EĞİTİM

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde, geçen yıl hayat pahalılığı yüzde 31,3 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 16,5 ile yoksulluk, yüzde 16,1 ile eğitim izledi.