Türkiye'de ruhsatsız silah sayısı yaklaşık 30 milyon

Uzmanlar, özellikle kadın cinayetlerinde kullanılan silahların çoğunun ruhsatsız olduğunu vurgularken bu kuru sıkıdan dönme silahlar, internet üzerinden kolayca alınabiliyor.



Umut Vakfı rakamlarına göre, Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor.



Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akcan, verilere göre 3 bin 800 vakada 2 bin 400 kişinin öldüğünü, bu vakaların yüzde 82'sinde silah kullanıldığını dile getirdi.



"Bunların sadece yüzde 4'ü ruhsatlı silahla işleniyor." ifadelerini kullanan Akcan, "2,5 milyon ruhsatlı silah, sivil halkta var. Ortalama 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah olduğunu biliyoruz." dedi.



İNTERNET ÜZERİNDE SATILIYOR



Koruma ve Silah Eğitmeni Murat Aydın, ise kuru sıkıdan dönme silahların internet üzerinde satıldığını dile getirdi.



Aydın, "Silahlar, yüksek olmayan fiyatlara satıldığı için 'Yarın başıma bir şey gelir, kendimi güvende hissetmek istiyorum' anlayışı içinde herkes kendine bu ve benzeri silah alıp evine koyuyor." dedi.



KASIM 2023'TE YASA ÇIKARILDI



Kasım 2023’te çıkarılan yasa ile ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirildi. Yasa, henüz istatistiklere yansımış değil.



Uzmanlar silah satışının zorlaştırılması gerektiği görüşünü savunuyor.



90 BİN RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Emniyet ve jandarma birimlerinin verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim 2024 arasında düzenlenen operasyonlarda 90 bin ruhsatsız silah ele geçirildi. 100 binden fazla hakkında işlem yapıldı.