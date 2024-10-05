Türkiye'de sadece Ardahan ve Kars'ta üretiliyor! Kalsiyum deposu

Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen 'Kars gravyeri' Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın girişimleri sonucu coğrafi işaretini aldı.

1878 yılında İsviçreli bir peynir üreticisi olan David Moser'in Kars, Boğatepe'yi ziyareti sırasında bölgeyi peynir yapımına uygun bulması ile ortaya çıkardığı Kars gravyerinin coğrafi işaret almasının önemli olduğunu ifade eden Çapan Süt Ürünleri işletme sahibi Selami Çapan, “Kars gravyeri tescillendi. Biz bunu daha öncesinden bekliyorduk. Çünkü bizim ülkede gravyerin yapıldığı tek il Kars’tır. Bunu tek kılan şey bu iklimi, ondan sonra hayvandaki sütün kalitesi, hayvan ırkı, mera yapısı, yılın 6-7 ayı merada otlayan hayvan sütünden bahsediyoruz. Gravyeri özel kılan şeylerden biriside tamamen naturel süt, yemleme yok, suni yem yok. Graveyerin yapımı aşaması, ondan sonra dinlenmesi, kuzey rüzgarı, bunların gravyere artı katkı katıyor. Gravyeri diğer peynirlerden ayrı kılan şey tamamen kaşar ile zıt yapımıdır. Aroması çok farklıdır, daha çok meze ürünüdür. Kahvaltıda damağa farklı gelen bir ürün ama turizm bölgelerinde en çok kullanılan şeylerden birisi gravyerdir” dedi.