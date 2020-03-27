Türkiye'de sadece bir camide cuma namazı kılındı

Corona virüs önlemleri kapsamında bugün de camilerde cuma namazı kılınmıyor.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.



Cuma namazlarının yine kılınmayacağı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma Namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına; Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecektir."

Bu kapsamda Türkiye'de sadece Beştepe'deki camide cuma namazı eda edildi.

ERBAŞ: YAYILMAYI ÖNLEMEK İÇİN GAYRET GÖSTERMELİYİZ

Namazda hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları kaydetti.

"Yeni tip koronavirüs ortaya çıktığı andan itibaren devletimiz bizlerin sağlığını korumak için olanca gayretiyle çalışmaktadır. Bu süreçte her birimize de ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Zira, hepimiz hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını korumakla mükellefiz. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan sağlığımızı muahfaza etmekle yükümlüyüz. Bu salgın karşısında en önemli görevlerimizden biri yetkili mercilerin uyarılarına riayet etmektir. Hem hastalığa yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını önlemek için gayret göstermeliyiz."