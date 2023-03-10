Türkiye'de şap alarmı: 4 kentte hayvan pazarları kapatıldı

Şap hastalığı bir kez daha gündemde. Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle bazı illere hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, hayvan pazaları da kapatıldı.



SİİRT

Siirt Valiliği, şap hastalığı nedeniyle kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığını duyurdu. Denizli'deki hayvan pazarları da Türkiye'de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan SAT-2 varyantının ortaya çıkması nedeniyle İl Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla önlem amacıyla kapatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, hastalığın aşı yapılmamış büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği ve verim kayıplarına neden olduğu belirtildi.



Kentte tespit edilmiş herhangi bir şap hastalığı mihrakı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Şap hastalığı mücadelesinde alınacak önlemler ile hastalığın ilimize ve ülkemizde yayılmasını engellemek için büyükbaş hayvanlarımıza yönelik olarak ilkbahar şap aşılama kampanyasının ilimizde hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim ve sağlık, tekniker, teknisyenlerin mücbir sebep olmadıkça ikinci bir emre kadar izinlerinin kaldırılmasına, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan araç ve imkanların aşılama kampanyasında kullanılmasına, ilimiz büyükbaş hayvan varlığımızın aşılanmasının hızlı bir şekilde tamamlanmasının sağlanmasına, kesim, ithalat ve ihracat dışında, il içi ve il dışı hayvan sevklerinin ikinci bir emre kadar durdurulmasına, hayvan pazarının ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışına kapatılmasına, hayvan pazarı yakınlarında hayvan alım satımı yapılmasını engellemek üzere tedbirler alınmasına, kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak şehrin giriş ve çıkış noktalarında yol kontrollerinin artırılarak devam edilmesine karar verilmiştir."



DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği de, İl Hayvan ve Zabıtası Komisyonu kararıyla, Türkiye'de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı, canlı hayvan borsası pazarının kapatıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Diyarbakır ili Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun, 09.03.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı ile, şap hastalığı ile mücadele kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, ikinci bir karara kadar kapatılmıştır" denildi.

DENİZLİ

Denizli'deki hayvan pazarları da, aynı nedenlerle İl Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla önlem amacıyla kapatıldı.



Denizli Valiliği başkanlığındaki İl Hayvan Sağlığı Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, "İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ve satımı yasaklanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatılmıştır. Kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi. Kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor ile yapılabilecektir. Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.



SAMSUN



Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de kent genelindeki tüm hayvan pazarlarının şap hastalığına karşı tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.



Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizde bu konu ile ilgili tüm tedbirler alınmış, hayvan pazarları 23.02.2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, ilçe müdürlüklerimizle ve hastalığın yayılımının engellenebilmesi için ilgili kurumlara bilgilendirme yapılmış, gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili toplantı yapılmıştır. Yerel Hastalık Kontrol Merkezi oluşturulmuştur. SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipiye karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir. İlimizde bugün itibarı ile SAT-2 tipi şap hastalığı bulunmamaktadır." denildi.