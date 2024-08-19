Türkiye'de yangınlarla mücadele: Hava araçları bu yıl 6 bin 887 saat uçuş aptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1 Ocak 2024'ten bu yana çıkan yangınlarda, hava araçlarının 6 bin 887 saat uçuş yaparak söndürme faaliyetlerinde bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'de yangınlarla mücadele: Hava araçları bu yıl 6 bin 887 saat uçuş aptı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'de, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 2 bin 424'ü orman olmak üzere, kırsal alan ve olarak toplam 5 bin 314 çıktığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6 bin 887 saat uçuş gerçekleştirdi. Hava araçları toplam 24 bin 335 sorti yaptı. Bu sortilerde 88 bin 345 ton su, alevleri söndürmek için havadan atıldı. Ormanın kahramanları, Yeşil Vatan için cansiparane mücadele ediyor."

Paylaşımda, hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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